Covid, 24.747 nuovi casi e 63 morti. Tasso di positività al 24,5% (Di lunedì 27 giugno 2022) Sono 24.747 i nuovi casi di positività a Sars Cov 2 secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio in Italia. I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono 100.959 che fanno rilevare un Tasso di positività pari al 24,5%. In calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 234 in totale e 7 in meno di ieri, e i ricoveri ordinari, 341 in meno e 5.873 in totale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Sono 24.747 idia Sars Cov 2 secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio in Italia. I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono 100.959 che fanno rilevare undipari al 24,5%. In calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 234 in totale e 7 in meno di ieri, e i ricoveri ordinari, 341 in meno e 5.873 in totale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

telodogratis : Covid oggi Italia, 27.747 contagi e 63 morti: bollettino 27 giugno - ZinciLara : RT @rtl1025: ?? Sono 24.747 i nuovi casi di #covid e 63 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del co… - italiaserait : Covid oggi Italia, 27.747 contagi e 63 morti: bollettino 27 giugno - rtl1025 : ?? Sono 24.747 i nuovi casi di #covid e 63 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situaz… - fisco24_info : Covid oggi Italia, 27.747 contagi e 63 morti: bollettino 27 giugno: (Adnkronos) - Numeri covid - regione per region… -