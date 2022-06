Covid-19, impennata di casi: probabile proroga per mascherine a lavoro (Di lunedì 27 giugno 2022) Un aumento vertiginoso di nuovi casi da Covid-19 che invita gli organi di controllo a valutare con attenzione le prossime mosse da compiere. Il prossimo 30 giugno, infatti, scadrà l’obbligo di indossare le mascherine all’interno dei luoghi di lavoro: un’eventualità che appare di difficile realizzazione allo stato attuale dei contagi. Il bollettino settimanale, infatti, ha fatto segnare un +60% rispetto alla precedente rilevazione, indicando un incremento preoccupante su tutto il territorio nazionale. La contagiosa variante Omicron BA.5 del Covid-19 ha influito notevolmente sulla rapida diffusione del virus nell’ultimo periodo. “Data l’elevata velocità di circolazione virale – spiega il direttore Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza – è bene ricordare che si può ridurre il rischio ... Leggi su zon (Di lunedì 27 giugno 2022) Un aumento vertiginoso di nuovida-19 che invita gli organi di controllo a valutare con attenzione le prossime mosse da compiere. Il prossimo 30 giugno, infatti, scadrà l’obbligo di indossare leall’interno dei luoghi di: un’eventualità che appare di difficile realizzazione allo stato attuale dei contagi. Il bollettino settimanale, infatti, ha fatto segnare un +60% rispetto alla precedente rilevazione, indicando un incremento preoccupante su tutto il territorio nazionale. La contagiosa variante Omicron BA.5 del-19 ha influito notevolmente sulla rapida diffusione del virus nell’ultimo periodo. “Data l’elevata velocità di circolazione virale – spiega il direttore Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza – è bene ricordare che si può ridurre il rischio ...

