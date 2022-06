“Così perdiamo sempre”. La Russa alza la voce nel centrodestra: l'errore a cui non si rimedia (Di lunedì 27 giugno 2022) Il centrodestra si sta indebolendo a causa dell'incapacità di trovare un accordo? La domanda è rivolta da Veronica Gentili, conduttrice di Controcorrente, talk show di Rete4, a Ignazio la Russa, vicepresidente del Senato e fondatore di Fratelli d'Italia. Il discorso di La Russa è molto chiaro ed indirizzato agli alleati in vista delle elezioni politiche del 2023: “Rimane il fatto che il centrodestra se non va unito si divide. Se rimane separato, soprattutto al primo turno, non rimedia nei ballottaggi. È una storia antica questa. Quando si va ad esaminare il caso di Verona l'errore centrale è aver interrotto la regola della candidatura dell'uscente, Federico Sboarina, quando solo Lega e Fratelli d'Italia lo hanno appoggiato e Forza Italia ha ritenuto di appoggiare un candidato che non ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Ilsi sta indebolendo a causa dell'incapacità di trovare un accordo? La domanda è rivolta da Veronica Gentili, conduttrice di Controcorrente, talk show di Rete4, a Ignazio la, vicepresidente del Senato e fondatore di Fratelli d'Italia. Il discorso di Laè molto chiaro ed indirizzato agli alleati in vista delle elezioni politiche del 2023: “Rimane il fatto che ilse non va unito si divide. Se rimane separato, soprattutto al primo turno, nonnei ballottaggi. È una storia antica questa. Quando si va ad esaminare il caso di Verona l'centrale è aver interrotto la regola della candidatura dell'uscente, Federico Sboarina, quando solo Lega e Fratelli d'Italia lo hanno appoggiato e Forza Italia ha ritenuto di appoggiare un candidato che non ...

