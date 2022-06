“Così al naturale”. Sabrina Ferilli, che sorpresa per il pubblico. Direttamente dal mare, eccola (Di lunedì 27 giugno 2022) Sabrina Ferilli vacanza in Croazia. L’ultimo post su Instagram la vede sorridente e in bikini mentre si rilassa nelle acque del Mar Adriatico. Relax meritatissimo per lei, sempre molto attiva in televisione, teatro e cinema. Per lei la pace dei sensi prima di tornare al lavoro. Sabrina Ferilli, vacanza in Croazia Sabrina Ferilli in vacanza in Croazia. “Primi bagni della stagione”, scrive a corredo di una foto che in pochi minuti ha ricevuto migliaia di like e commenti. I fan vedendola senza trucco hanno precisato che Così è ancora più bella. Uno scatto no filter che ha fatto il pieno di mi piace. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Ferilli ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 giugno 2022)vacanza in Croazia. L’ultimo post su Instagram la vede sorridente e in bikini mentre si rilassa nelle acque del Mar Adriatico. Relax meritatissimo per lei, sempre molto attiva in televisione, teatro e cinema. Per lei la pace dei sensi prima di tornare al lavoro., vacanza in Croaziain vacanza in Croazia. “Primi bagni della stagione”, scrive a corredo di una foto che in pochi minuti ha ricevuto migliaia di like e commenti. I fan vedendola senza trucco hanno precisato cheè ancora più bella. Uno scatto no filter che ha fatto il pieno di mi piace. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

Pubblicità

Mary_Cric : @DeusVult84 @miridesant @debbmarii @Lorenzo36522471 Allora foto che non so nulla spiegano cosa intendi per immunità… - Princes06312661 : @dDinoPirri Ha ragione, non si chiama famiglia tradizionale, si chiama famiglia NATURALE. Smetteremo di chiamarla c… - shtuiothashuvot : Cioè, forse la eviterei se si vedesse che non becchiamo un parlamento melonianissimo e antiabortistissimo nel 2023,… - DemarchiFra : @Th_Dm4570 Non trovo ragione per voler cercare un’entità astratta che giustifichi la mia libertà. La mia libertà es… - Th_Dm4570 : @DemarchiFra Il Dio Naturale in quanto tale assume varie forme e manifestazioni, sia esso Allah, Buddah o Ja-weh, e… -