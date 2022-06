Coronavirus in Italia, 24747 nuovi casi (+50% rispetto a 7 giorni fa) e 63 morti (Di lunedì 27 giugno 2022) Ancora in salita la curva epidemica in Italia . Sono 24.747 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, contro i 48.456 di ieri ma soprattutto i 16.571 di lunedì scorso, un incremento del 50% su base settimanale... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 27 giugno 2022) Ancora in salita la curva epidemica in. Sono 24.747 iCovid nelle ultime 24 ore, contro i 48.456 di ieri ma soprattutto i 16.571 di lunedì scorso, un incremento del 50% su base settimanale...

