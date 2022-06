Corona virus | Italia | attualmente positivi a test in un giorno con decessi 63 e guariti Totale di casi 24747 Dati della protezione civile | effettuati 100959 tamponi

Pubblicità

TeeioIoete : @theoretro @echecazzo74 @ila_r23 @eurallergico Ma tu non hai la febbre che ti può venire per un colpo di febbre. Tu… - IamNotJaved : @izzakhanPTI Ye to corona virus hai ?? - PaoloBMb70 : - ultimenews24 : Ecco la situazione oggi: Ricoveri con Sintomi: 5.532 Isolamento domiciliare: 727.681 Attualmente positivi: 733.4… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 5.458 di cui: Positivi all'… -

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 27 giugno 2022 1.573 Nuovi casi 8.702 Test giornalieri 3 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 444 ...Nonetheless, as a result of thepandemic outbreak, the global renewable energy industry and economy are suffering. Exports have yet to be fully assessed, which limits the growth of ...Monitoraggio settimanale Covid-19 Tende all'aumento anche l'incidenza, 504 casi su 100mila abitanti. Cresce anche l'Rt, 1,07. Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica si attesta a 7,9% e ...ROMA (ITALPRESS) – Sono 24.747 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (48.456 il 26 giugno) a fronte di 100.959 tamponi effettuati su un totale di 225.913.462 da inizio emergenza. E’ quanto si legge ...