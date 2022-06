Corna sul telefonino, la fidanzata lo brutalizza. Lo riconoscete? La star umiliata in spiaggia | Guarda (Di lunedì 27 giugno 2022) Relax in quel di Corfù? Macché, per Phil Foden le vacanze estive sono tutt'altro che all'insegna del relax. Tanto che il centrocampista del City e della Nazionale inglese è finito sul Sun per un episodio non felicissimo. Durante il suo soggiorno su una spiaggia privata dell'isola della Grecia insieme alla ragazza, Rebecca Cooke, infatti, il 22enne ha avuto una durissima litigata proprio con compagna. Un alterco tanto grande, che ha portato entrambi ad essere accompagnati fuori dallo stabilimento dal servizio di sicurezza. Nell'articolo del Sun si leggono le voci di alcuni testimoni presenti al momento dello scontro: il caos sarebbe scoppiato quando la compagna ha preso lo smartphone di Foden, approfittando del fatto che lui fosse andato a farsi un bagno. La ragazza a Foden: “Pensi che io sia un'idiota?” - Questo il racconto di uno dei presenti: "Lei era ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Relax in quel di Corfù? Macché, per Phil Foden le vacanze estive sono tutt'altro che all'insegna del relax. Tanto che il centrocampista del City e della Nazionale inglese è finito sul Sun per un episodio non felicissimo. Durante il suo soggiorno su unaprivata dell'isola della Grecia insieme alla ragazza, Rebecca Cooke, infatti, il 22enne ha avuto una durissima litigata proprio con compagna. Un alterco tanto grande, che ha portato entrambi ad essere accompagnati fuori dallo stabilimento dal servizio di sicurezza. Nell'articolo del Sun si leggono le voci di alcuni testimoni presenti al momento dello scontro: il caos sarebbe scoppiato quando la compagna ha preso lo smartphone di Foden, approfittando del fatto che lui fosse andato a farsi un bagno. La ragazza a Foden: “Pensi che io sia un'idiota?” - Questo il racconto di uno dei presenti: "Lei era ...

