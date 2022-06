Conoscevano prima i “Gratta e vinci” giusti: truffa da 27 milioni di euro di tre dipendenti di Lottomatica (Di lunedì 27 giugno 2022) Sono accusati di aver incassato una vincita milionaria del ‘Gratta e vinci’ in maniera fraudolenta. Per questo la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per tre ex dipendenti ‘infedeli’ di Lottomatica Holding (poi divenuta Igt Lottery) , parte civile nel procedimento insieme a Lotterie Nazionali e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ai tre vengono contestate, a vario titolo, le ipotesi di di accesso abusivo a sistema informatico, truffa e autoriciclaggio. Un’indagine che nell’ottobre del 2020 aveva portato i finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, a eseguire sequestri preventivi di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per 27 milioni di euro, nei confronti di oltre 10 persone. Per i tre ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 giugno 2022) Sono accusati di aver incassato unata milionaria del ‘’ in maniera fraudolenta. Per questo la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per tre ex‘infedeli’ diHolding (poi divenuta Igt Lottery) , parte civile nel procedimento insieme a Lotterie Nazionali e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ai tre vengono contestate, a vario titolo, le ipotesi di di accesso abusivo a sistema informatico,e autoriciclaggio. Un’indagine che nell’ottobre del 2020 aveva portato i finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, a eseguire sequestri preventivi di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per 27di, nei confronti di oltre 10 persone. Per i tre ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Conoscevano prima i “Gratta e vinci” giusti: truffa da 27 milioni di euro di tre dipendenti di Lottomatica… - eliz883 : @andrea_gems E non so il motivo ahahah …prima non mi conoscevano …ora sanno che sono italiano … - meltingmax : @fabiochiusi Il prossimo anno sarà peggio. In 25 anni di comunicazione su internet mi sono beccato di tutto. Mi han… - FaraoneGianluca : @BluGianni Per esempio che la terra è stata creata prima del sole e TUTTE le altre stelle, che parla di giorno/nott… - Davide19663174 : @Doxaliber @_Nico_Piro_ @MassimGiannini @LaStampa Comprendo la tua analisi,intendevo dire che ha riconosciuto il fa… -