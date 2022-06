Conferenza stampa Liverani: «Mercato? C’è condivisione con la società» (Di lunedì 27 giugno 2022) Fabio Liverani, neo allenatore del Cagliari, si è presentato in Conferenza stampa questa mattina e ha parlato della prossima stagione Fabio Liverani, neo allenatore del Cagliari, si è presentato in Conferenza stampa questa mattina e ha parlato della prossima stagione. Le sue dichiarazioni: Mercato IN ENTRATA – «Leggo dei nomi su richieste dell’allenatore, c’è condivisione con la società, devono avere tutte le componenti tecniche, caratteriale ed economiche. Sicuramente oggi chi arriva è perché lo vogliono tutti. Il Mercato è difficile, ma fate tanti nomi e non sbagliate mai. Aspettiamo a fine mese, ci manca un’autorizzazione per il centro sportivo con una bella tribuna ampia, apriremo al tifoso il ritiro del Cagliari ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Fabio, neo allenatore del Cagliari, si è presentato inquesta mattina e ha parlato della prossima stagione Fabio, neo allenatore del Cagliari, si è presentato inquesta mattina e ha parlato della prossima stagione. Le sue dichiarazioni:IN ENTRATA – «Leggo dei nomi su richieste dell’allenatore, c’ècon la, devono avere tutte le componenti tecniche, caratteriale ed economiche. Sicuramente oggi chi arriva è perché lo vogliono tutti. Ilè difficile, ma fate tanti nomi e non sbagliate mai. Aspettiamo a fine mese, ci manca un’autorizzazione per il centro sportivo con una bella tribuna ampia, apriremo al tifoso il ritiro del Cagliari ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Conferenza stampa del Presidente Draghi al termine delle giornate dedicate alla Riunione dei Leader dell’Ue e dei B… - Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato ricevuto in serata al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarel… - vaticannews_it : Mons. Frisina: 'Nelle strofe dell'inno tutti i temi attuali: la #famiglia come via di santità, un invito alla gioia… - vetiver1004 : RT @btobitarich: #LEE_MINHYUK alla conferenza stampa per #BOOM #BOOM_HUTA_IS_BACK - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Conferenza stampa di presentazione per Fabio #Liverani alla #UnipolDomus ?? Le prime parole del tecnico… -