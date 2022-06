Condizioni di lavoro: dall’UE nuovi obblighi per le aziende (Di lunedì 27 giugno 2022) Promuovere una maggiore circolazione e trasparenza delle informazioni sulle Condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro, a diretto vantaggio di dipendenti e collaboratori. Questo l’obiettivo deli Decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri lo scorso 22 giugno con cui si recepisce la direttiva comunitaria 2019/1152. Approvata su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, la bozza, rispetto alla normativa nazionale contenuta nel Decreto legislativo 26 maggio 1997 numero 152 e alla stessa direttiva comunitaria, stabilisce tra le altre cose nuove tutele minime per garantire che tutti i lavoratori, ivi compresi coloro che hanno contratti non standard, beneficino di maggior prevedibilità e chiarezza sulle informazioni contrattuali e le ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 27 giugno 2022) Promuovere una maggiore circolazione e trasparenza delle informazioni sullee le caratteristiche del rapporto di, a diretto vantaggio di dipendenti e collaboratori. Questo l’obiettivo deli Decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri lo scorso 22 giugno con cui si recepisce la direttiva comunitaria 2019/1152. Approvata su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dele delle politiche sociali Andrea Orlando, la bozza, rispetto alla normativa nazionale contenuta nel Decreto legislativo 26 maggio 1997 numero 152 e alla stessa direttiva comunitaria, stabilisce tra le altre cose nuove tutele minime per garantire che tutti i lavoratori, ivi compresi coloro che hanno contratti non standard, beneficino di maggior prevedibilità e chiarezza sulle informazioni contrattuali e le ...

