Concorso Asia Napoli | 500 operatori ecologici | pubblicato il bando

(Di lunedì 27 giugno 2022) *aggiornamento del 27/06/2022:ildelper il reclutamento di 500con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. La selezione è finalizzata alla formazione di una graduatoria di idonei da cui attingere a scorrimento per le assunzioni previste, così ripartite: Inquadramento professionale: primo livello di inquadramento per Apprendistato Professionalizzante- CCNL Utilitalia Servizi Ambientali – 200 posti. Inquadramento professionale: livello J – CCNL Utilitalia Servizi Ambientali – 300 posti. Nei prossimi paragrafi vediamo tutti i requisiti utili per avere accesso alla procedura concorsuale, come candidarsi e le prove d’esame previste. Di seguito il Manuale per la preparazione della prova ...