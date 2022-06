Concluso con la consegna dei diplomi, il corso sulla modellazione della cera dura, il livello avanzato (Di lunedì 27 giugno 2022) Si è Concluso lo scorso 20 giugno il corso di livello avanzato dedicato agli orafi, dal titolo “Le tecniche e la strumentazione specifica dei designer del gioiello”, realizzato con lo scopo di far apprendere ai partecipanti le tecniche avanzate della modellazione con la cera dura, una lavorazione d’eccellenza appannaggio dei più grandi designer del gioiello figurativo. Il corso, iniziato il 14 marzo si è svolto in presenza per 10 lezioni, nella prestigiosa location dell’Accademia Carrara, la principale pinacoteca cittadina, legata a Confartigianato Imprese Bergamo da una fattiva collaborazione per avvicinare artigianato e mondo dell’arte, valorizzando i talenti e la bellezza del lavoro artigiano nella ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 giugno 2022) Si èlo s20 giugno ildidedicato agli orafi, dal titolo “Le tecniche e la strumentazione specifica dei designer del gioiello”, realizzato con lo scopo di far apprendere ai partecipanti le tecniche avanzatecon la, una lavorazione d’eccellenza appannaggio dei più grandi designer del gioiello figurativo. Il, iniziato il 14 marzo si è svolto in presenza per 10 lezioni, nella prestigiosa location dell’Accademia Carrara, la principale pinacoteca cittadina, legata a Confartigianato Imprese Bergamo da una fattiva collaborazione per avvicinare artigianato e mondo dell’arte, valorizzando i talenti e la bellezza del lavoro artigiano nella ...

Pubblicità

ItalianAirForce : Si è da poco concluso un #TrasportoSanitarioUrgente a favore di una bambina di 8 anni in imminente pericolo di vit… - reportrai3 : Ad oggi risulta concluso circa il 30% dei lavori mentre a giugno 2020 veniva annunciata la creazione in soli sei me… - espressione24 : Si è chiuso ieri il 1° Trofeo Nazionale “Primi Passi e Giovani Promesse”. L’evento promozionale in questione è stat… - superludo70 : RT @LeFonti_Group: ??? - cottage_italia : «A Silva piace utilizzare un centrocampista offensivo, un #10 realizzatore, come dimostra il suo periodo all'Olympi… -