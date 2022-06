Comuni al voto | ecco il risultato definitivo delle amministrative

Pubblicità

you_trend : ?? #Amministrative: bilancio del primo turno e dei ballottaggi nei 142 comuni superiori al voto #MaratonaYouTrend - guerini_lorenzo : Candidati capaci, alleanze credibili, programmi coraggiosi, @pdnetwork forte e unito: ottime notizie dai comuni al voto oggi #ballottaggi - you_trend : ?? Affluenza ore 19 nei 59 comuni delle regioni a statuto ordinario al voto per i #ballottaggi: Nord 29,6% Centro 28… - Robzicarelli : RT @you_trend: ?? #Amministrative: bilancio del primo turno e dei ballottaggi nei 142 comuni superiori al voto #MaratonaYouTrend https://t.… - maximum855 : RT @you_trend: ?? #Amministrative: bilancio del primo turno e dei ballottaggi nei 142 comuni superiori al voto #MaratonaYouTrend https://t.… -

RaiNews

... Lodi, Alessandria, Parma, Piacenza, Verona, Monza e conferma idi Padova, Taranto e Cuneo. ... dove il centrodestra ha vinto in un solo capoluogo sugli otto al. Leggi anche Ballottaggi, ...Elezioni amministrative 2022, al secondo turno crolla l'affluenza: 42,16% Il dato dell'affluenza per ildei 59al ballottaggio seguiti dal sito del Viminale è del 42,16%, in netto calo ... I ballottaggi nei 13 capoluoghi: 7 sindaci al centrosinistra, 4 al centrodestra, 2 a liste civiche - Tommasi: premiata campagna elettorale senza insulti - Tommasi: premiata campagna elettorale senza insulti Parma, Piacenza, Alessandria e Monza. Lucca va al centro destra che si conferma a Sesto San Giovanni. Non cambia il quadro politico in fermento in vista delle politiche del 2023 in uno scenario intern ...A Castelbottaccio (Campobasso), uno dei due comuni italiani dove si è reso necessario un turno di ballottaggio perché al primo turno la sfida era finita in parità, è stato confermato il sindaco uscent ...