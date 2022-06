Comunali 2022 | Renzi | “Poche chiacchiere | si vince al centro”

(Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – “Ballottaggi. Crolla l’affluenza e questo impedisce di fare paragoni con le politiche: con l’affluenza al 40% è un film, con l’affluenza media delle politiche al 70% sarà un altro film”. Lo afferma Matteosulla E news. “Però – aggiunge il leader di Italia Viva -, bisogna essere intellettualmente onesti: se al primo turno aveva vinto la destra (da Genova a Palermo, da Aquila a Pistoia con qualche eccezione come Padova), al secondo turno è andata meglio la sinistra. Straordinari alcuni risultati: da Verona, dove Damiano Tommasi ha fatto un capolavoro, fino a Parma e Piacenza”. “La scelta di due candidati seri, come Guerra e Tarasconi, fin dal primo turno ha fatto la differenza. Interessante il dato lombardo: a Monza, dove le primarie sono state vinte da un candidato riformista, Pilotto, ilsinistra batte il sindaco uscente. ...

Carrara torna al centrosinistra. Non e' una citta' capoluogo, ma i suoi 61 mila abitanti e la strategicita' nel settore del marmo e in ambito portuale ne fanno una citta' altrettanto importante. Dopo ...Tempo di bilanci dopo i ballottaggi delle elezioni. E nel centrodestra tira aria di resa dei conti. "Non siamo soddisfatti", ammette la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni . Che però puntualizza: "Il centrodestra poteva fare ... I ballottaggi nei 13 capoluoghi: 7 sindaci al centrosinistra, 4 al centrodestra, 2 a liste civiche - Tommasi: premiata campagna elettorale senza insulti