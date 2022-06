Comunali 2022 | Meloni | “Basta litigi | parliamoci subito”

(Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Dopo i risultati dei ballottaggi per le elezioni, “occorre parlarsi, occorre parlarsiper fermare le polemiche e ricordarsi che l’avversario è sempre la sinistra e mai il partito alleato., a partire dalla Sicilia, perché non possiamo rischiare di mettere a repentaglio il risultato delle elezioni politiche”. Lo dice Giorgiain un video messaggio postato sui social a commento del ballottaggio alle amministrative. La leader Fdi chiederà quindi “a Matteo Salvini e Silvio Berlusconi di vederci il prima possibile per evitare ulteriori divisioni”. “Non siamo soddisfatti del risultato di questi ballottaggi, il centrodestra -certo – poteva fare meglio…”, aggiunge. L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia_Ansa : Comunali: per Fiorita (Pd-M5S-Liste civiche) vittoria certa a Catanzaro. Cuneo resta al centrosinistra con Manasser… - Agenzia_Ansa : Comunali, Damiano Tommasi è il nuovo sindaco di Verona. Abonante (Pd) vince ad Alessandria, a Como vince il candid… - Agenzia_Ansa : Al centrosinistra sette sindaci (Verona, Parma, Piacenza, Alessandria, Catanzaro, Monza, Cuneo), quattro al centrod… - mikemoratinos : RT @Agenzia_Ansa: Dopo i ballottaggi, arriva la resa dei conti nel centrodestra. Il leader della Lega Salvini: 'Divisioni e litigi non dovr… - PugliaReporter : Elezioni comunali, a Polignano civico vince contro M5S+civiche: Vito Carrieri è il nuovo Sindaco. Nel barese partit… -

