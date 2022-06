Comunali 2022 | il trionfo di Letta che ora guarda alle politiche

(Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Ad ottobre era andata bene, a giugno ancora meglio. Nell’ultima tornata elettorale prima delledel 2023, Enricoe il Pd portano a casa una vittoria oltre le aspettative. Le amministrative segnano la conquista di città come Verona, Alessandria, Piacenza strappate al centrodestra. E poi Parma, Catanzaro, Cuneo, Carrara. Un ultimo test positivo prima di iniziare il percorso di un anno che portacon le capogruppo Simona Malpezzi e Debora Serracchiani, il responsabile Enti Locali Francesco Boccia arriva, sorridente, in sala stampa al Nazareno poco dopo mezzanotte nella bollente nottata romana. “Un risultato straordinario che ci soddisfa pienamente. Un risultato che è ancora più importante se si va a vedere nel merito: noi rovesciamo molto ...

Agenzia_Ansa : Comunali, Damiano Tommasi è il nuovo sindaco di Verona. Abonante (Pd) vince ad Alessandria, a Como vince il candid… - Agenzia_Ansa : Al centrosinistra sette sindaci (Verona, Parma, Piacenza, Alessandria, Catanzaro, Monza, Cuneo), quattro al centrod… - petergomezblog : Elezioni comunali, risultati in diretta | Verona, Tommasi espugna la roccaforte del centrodestra. Il centrosinistra… - Profilo3Marco : RT @Corriere: ?? Chi ha vinto, chi ha perso - carlomuscatello : RT @Corriere: Tommasi conquista Verona. Da Monza a Catanzaro, centrosinistra a valanga nei ballottaggi -

Risultati ballottaggi: la diretta dello spoglio Elezioni: risultati dei ballottaggi Bassissima l'affluenza. Solo il 27,5% dei cittadini si è recato alle urne. Argomenti elezioni ...Ballottaggi elezioni, i risultati definitivi . La sfida nelle principali città viene vinta dal centrosinistra e dai candidati del Pd: le sfide nelle principali città chiamate al voto per il secondo turno il ...Ma la diatriba dal botta e risposta tra Davide Bortolato e i suoi e la Lega provinciale di Gianangelo Bof si sposta all'interno del consiglio comunale. La minoranza, che aveva subito domandato che il ...A nulla è servito l’abbraccio finale tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni, troppo teatrale per essere davvero convincente. Nessuno degli attori in campo ha voluto condividere con gli altri i pur necess ...