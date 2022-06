Comunali 2022, centrosinistra a valanga: vittoria a Verona, Parma e Piacenza (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – centrosinistra a valanga nelle elezioni Comunali 2022. Con i risultati definitivi dei ballottaggi, conquista infatti Verona, Piacenza, Parma, Monza, Catanzaro, Alessandria, Cuneo con – in particolare – l’elezione di Damiano Tommasi, Michele Guerra e Katia Tarasconi a sindaco. Nessun exploit, invece, per il centrodestra che si aggiudica Lucca, Frosinone, Sesto San Giovanni e Como. Un “risultato straordinario” per il leader Pd Enrico Letta, “ancora più importante – spiega – se si va a vedere nel merito: noi rovesciamo molto significativamente sindaci uscenti di centrodestra”. Il dato sull’affluenza racconta tuttavia di un ulteriore calo di elettori alle urne: secondo il dato definitivo riferito dal Viminale, nei 59 comuni al ballottaggio è stata pari al ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) –nelle elezioni. Con i risultati definitivi dei ballottaggi, conquista infatti, Monza, Catanzaro, Alessandria, Cuneo con – in particolare – l’elezione di Damiano Tommasi, Michele Guerra e Katia Tarasconi a sindaco. Nessun exploit, invece, per il centrodestra che si aggiudica Lucca, Frosinone, Sesto San Giovanni e Como. Un “risultato straordinario” per il leader Pd Enrico Letta, “ancora più importante – spiega – se si va a vedere nel merito: noi rovesciamo molto significativamente sindaci uscenti di centrodestra”. Il dato sull’affluenza racconta tuttavia di un ulteriore calo di elettori alle urne: secondo il dato definitivo riferito dal Viminale, nei 59 comuni al ballottaggio è stata pari al ...

