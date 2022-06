Comunali 2022 | ballottaggi | centrosinistra vince a Verona | Parma e Piacenza

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Comunali, Damiano Tommasi è il nuovo sindaco di Verona. Abonante (Pd) vince ad Alessandria, a Como vince il candid… - Agenzia_Ansa : Al centrosinistra sette sindaci (Verona, Parma, Piacenza, Alessandria, Catanzaro, Monza, Cuneo), quattro al centrod… - petergomezblog : Elezioni comunali, risultati in diretta | Verona, Tommasi espugna la roccaforte del centrodestra. Il centrosinistra… - MaralbAzsc : Il centrosinistra vince nelle principali cittàTommasi è il nuovo sindaco di Verona - unoenessunoe : A #Como ha vinto una lista civica di destra, di un candidato che al tg regionale diceva di non essere né destra né… -

Elezioni: risultati dei ballottaggi in tempo reale Il match dei ballottaggi di ieri - un voto per pochi , l'affluenza di media si è attestata al 40% - sorride al Pd e al campo largo, ...Il centrosinistra vince il ballottaggio delle elezionia Verona, Piacenza, Parma, Monza, Catanzaro, Alessandria, Cuneo, sorpasso e vittoria del centrodestra a Lucca. Questi i risultati delle amministrative che si sono svolte in 65 Comuni. Al ...Il dopo Pizzarotti a Parma è nel segno della continuità e il ballottaggio riporta al centrosinistra una vittoria che mancava dal 1998. Michele Guerra, assessore alla Cultura ...GORIZIA - Rodolfo Ziberna, sostenuto dal centrodestra unito in tutte le sue componenti, si conferma sindaco di Gorizia e va al suo secondo mandato riscuotendo un rotondo 52,23% delle preferenze. Non è ...