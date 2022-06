Come Salvini e Meloni hanno preso la sonora sconfitta del centrodestra a Verona (Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo essere riusciti nell’impresa al negativo di consegnare Verona – storicamente vicina alla destra – a Damiano Tommasi, candidato dell’area progressista eletto sindaco con il 53,4% dei voti, Matteo Salvini e Giorgia Meloni riflettono sulla debacle del centrodestra ai ballottaggi di ieri. “Il centrodestra deve fare una riflessione sul tempo che ha inutilmente speso in polemiche interne”, dice la leader di Fratelli d’Italia, che insiste: “Occorre parlarsi, parlarsi subito”. Prova a mediare con gli alleati, che in particolare a Verona hanno fatto mancare il loro supporto: “Basta litigi, a partire della Sicilia, non possiamo rischiare di mettere a repentaglio il risultato delle elezioni politiche. Chiederò a Salvini e Berlusconi di vederci il prima ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo essere riusciti nell’impresa al negativo di consegnare– storicamente vicina alla destra – a Damiano Tommasi, candidato dell’area progressista eletto sindaco con il 53,4% dei voti, Matteoe Giorgiariflettono sulla debacle delai ballottaggi di ieri. “Ildeve fare una riflessione sul tempo che ha inutilmente speso in polemiche interne”, dice la leader di Fratelli d’Italia, che insiste: “Occorre parlarsi, parlarsi subito”. Prova a mediare con gli alleati, che in particolare afatto mancare il loro supporto: “Basta litigi, a partire della Sicilia, non possiamo rischiare di mettere a repentaglio il risultato delle elezioni politiche. Chiederò ae Berlusconi di vederci il prima ...

