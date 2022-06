Come il telefono nutre e mette in crisi gli amori (e condiziona le emozioni): “La voce umana”, l’opera profetica e senza tempo di Jean Cocteau (Di lunedì 27 giugno 2022) Una donna, Elle: la sua voce sussurra, supplica, urla, balbetta per esprimere ira, malinconia, tristezza, eccitazione, dolore, rabbia. Un telefono: collega la donna all’amante ormai perduto. Il pubblico in sala: investito dalla marea di sentimenti ed emozioni di Elle, per 45? minuti ascolta il monologo. Non ci sono altri personaggi in scena. Li intuiamo dalla voce della protagonista; anche il cane lo conosciamo da quanto lei dice. Questa è la struttura di una pièce teatrale, La voix humaine di Jean Cocteau (1889-1963), rappresentata la prima volta a Parigi nel 1930. Ritorna ora in libreria, col testo a fronte francese e italiano (Edizioni Ets, 184 pp, 17,10 euro). Lo ha curato Filippo Annunziata, giurista e raffinato cultore del melodramma, docente alla Bocconi e alla Statale di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Una donna, Elle: la suasussurra, supplica, urla, balbetta per esprimere ira, malinconia, tristezza, eccitazione, dolore, rabbia. Un: collega la donna all’amante ormai perduto. Il pubblico in sala: investito dalla marea di sentimenti eddi Elle, per 45? minuti ascolta il monologo. Non ci sono altri personaggi in scena. Li intuiamo dalladella protagonista; anche il cane lo conosciamo da quanto lei dice. Questa è la struttura di una pièce teatrale, La voix humaine di(1889-1963), rappresentata la prima volta a Parigi nel 1930. Ritorna ora in libreria, col testo a fronte francese e italiano (Edizioni Ets, 184 pp, 17,10 euro). Lo ha curato Filippo Annunziata, giurista e raffinato cultore del melodramma, docente alla Bocconi e alla Statale di ...

