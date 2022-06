"Come il caffè turco". Ghisleri a valanga: la morte politica di Di Maio spiegata in 4 parole | Video (Di lunedì 27 giugno 2022) Nel giorno della "calata" a Roma di Beppe Grillo, si parla, per ovvie ragioni, di M5s. Di quei pentastellati sempre più in basso nei sondaggi e sempre più lacerati: si pensi alla recentissima scissione, con l'addio di Luigi Di Maio a quel che resta del M5s guidato da Giuseppe Conte. E un autorevole parere su Di Maio, a Controcorrente - il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4, la puntata è quella di lunedì 27 giugno, viene chiesto ad Alessandra Ghisleri, la regina dei sondaggi, la presidente di Euromedia Research. Ma quanto vale, Di Maio oggi? E Ghisleri risponde: "Il bacino d'utenza verso cui Di Maio guarda, è praticamente tutto al momento fuoriuscito dal M5s. Ho visto tanti dati. Noi prima di darne uno definitivo aspettiamo di rilevarlo almeno 4-5 settimane, in modo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Nel giorno della "calata" a Roma di Beppe Grillo, si parla, per ovvie ragioni, di M5s. Di quei pentastellati sempre più in basso nei sondaggi e sempre più lacerati: si pensi alla recentissima scissione, con l'addio di Luigi Dia quel che resta del M5s guidato da Giuseppe Conte. E un autorevole parere su Di, a Controcorrente - il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4, la puntata è quella di lunedì 27 giugno, viene chiesto ad Alessandra, la regina dei sondaggi, la presidente di Euromedia Research. Ma quanto vale, Dioggi? Erisponde: "Il bacino d'utenza verso cui Diguarda, è praticamente tutto al momento fuoriuscito dal M5s. Ho visto tanti dati. Noi prima di darne uno definitivo aspettiamo di rilevarlo almeno 4-5 settimane, in modo ...

Pubblicità

RobSco79 : @AndyTheZup @HoaraBorselli C'è ancora? Le cameriere escono le zinne e i camerieri il cetriolo? Servono al tavolo? V… - manupass62 : @GiovanniSalzan Ottimista! E pensare che, ci eravamo detti che, dopo la pandemia, saremmo migliorati ?????? gente che… - jhonny87can : @MattaZary76 Pensavo funzionasse come il caffè sospeso al bar?????????? - MiyakeEau : RT @Elisabe59184061: @MiyakeEau Buongiorno Lilla..e grazie del caffè. Io invece casco sempre lì, con la stessa persona... Come so' dura!!!… - PulzelloO : @Alessan42745900 vabeh, da uno che ha fatto i lavori socialmente utili andando a prendere il caffè, al venerdì, nel… -