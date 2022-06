Come cambia la Nato. “La Russia è il nemico, la Cina la nuova sfida” (Di lunedì 27 giugno 2022) Intervista a Francesco Maria Talò, ambasciatore italiano alla Nato, alla vigilia del vertice di Madrid. “Mosca non più partner di dialogo, competizione con Pechino. Slitta l’adesione di Svezia e Finlandia ma speriamo in passi avanti. Truppe italiane in Bulgaria” Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 giugno 2022) Intervista a Francesco Maria Talò, ambasciatore italiano alla, alla vigilia del vertice di Madrid. “Mosca non più partner di dialogo, competizione con Pechino. Slitta l’adesione di Svezia e Finlandia ma speriamo in passi avanti. Truppe italiane in Bulgaria”

Pubblicità

riotta : Bob Kennedy debuttò come segretario Commissione anticomunista McCarthy e divenne leader dei diritti umani Usa. Molt… - Agenzia_Ansa : L'ex ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha lasciato il gruppo del M5s ed è passata in quello Ipf. 'Vivo da mes… - infoitsalute : Come cambia il test d’ingresso di Medicina 2022: pubblicato il nuovo decreto - HuffPostItalia : Come cambia la Nato. “La Russia è il nemico, la Cina la nuova sfida” - F_Cavatorti : @LuciaPetracca4 @maryyii__ Ma a te cosa cambia? È inutile che cerchi di convincermi ho detto :) comunque ci vuole u… -