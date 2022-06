Colombia, video choc: crolla la tribuna durante la corrida, otto morti e almeno 500 feriti (Di lunedì 27 giugno 2022) almeno otto persone sono morte e altre 500 sono rimaste ferite in Colombia per il crollo di una tribuna improvvisata nell'arena del comune di Espinal, nel dipartimento di Tolima, in occasione di una ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 giugno 2022)persone sono morte e altre 500 sono rimaste ferite inper il crollo di unaimprovvisata nell'arena del comune di Espinal, nel dipartimento di Tolima, in occasione di una ...

