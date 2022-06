Colombia | crollano gli spalti di un’arena durante una corraleja | 8 morti e decine di feriti – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 27 giugno 2022) Otto persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite di cui 60 gravemente nel crollo di una tribunaunaa El Espinal, nellacentrale. Alcuni filmati mostrano la tribuna di legno affollata di spettatori che crolla all’interno dell’arena e persone che fuggono in preda al panico. La tragedia è avvenuta alle ore 12 locali nel dipartimento centraleno di Tolima. Almeno otto palchi di una tribuna dell’arena Gilberto Charry sono crollati. L’incidente è avvenuto in una, ovvero una festa-eventola quale membri del pubblico sono incoraggiati a entrare nell’arena e sfidare i tori. Lo spettacolo era stato organizzato per le festività di San Pietro e Paolo, e le tribune dell’arena erano strapiene di spettatori. June 26, 2022 Il ...