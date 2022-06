Colombia, crolla tribuna durante la corrida: morti e feriti (Di lunedì 27 giugno 2022) La drammatica tragedia è accaduta domenica 26 giugno 2022 in Colombia durante una corrida che si stava svolgendo alla Plaza de toros di El Espinal, comune nella regione di Tolima. Il cedimento di parte della struttura ha coinvolto centinaia di persone causando la morte di almeno 8 persone Leggi su panorama (Di lunedì 27 giugno 2022) La drammatica tragedia è accaduta domenica 26 giugno 2022 inunache si stava svolgendo alla Plaza de toros di El Espinal, comune nella regione di Tolima. Il cedimento di parte della struttura ha coinvolto centinaia di persone causando la morte di almeno 8 persone

