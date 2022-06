Colombia, crolla tribuna durante la corrida: almeno 4 i morti (Di lunedì 27 giugno 2022) Tragedia in Colombia. Una parte dell’arena Plaza de Toros Charry, nella cittadina di El Espinal, è crollata sotto il peso del pubblico. almeno 4 i morti e 300 i feriti. Il crollo è stato immortalato da vari video che stanno tutt’ora girando sui social. In uno di questi, girato dall’alto, si vede la tribuna cedere L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Tragedia in. Una parte dell’arena Plaza de Toros Charry, nella cittadina di El Espinal, èta sotto il peso del pubblico.4 ie 300 i feriti. Il crollo è stato immortalato da vari video che stanno tutt’ora girando sui social. In uno di questi, girato dall’alto, si vede lacedere L'articolo proviene da Inews24.it.

