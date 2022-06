Claudio Villa | come è morto il Reuccio della musica italiana

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 27 giugno 2022) Incredibile è stato il successo che in passatoè riuscito a conquistare con la sua bellissima voce e il suo talento,il cantante Nato l’1 gennaio 1926 manifestò la sua grande passione per lasin da quando era giovanissimo. Cresciuto in una famiglia umilePica, vero nome del cantante, ha vissuto nel quartiere in cui è nato a Trastevere fino agli anni Cinquanta.agli inizisua carriera con il brano Chitarrella di Carlo Buti partecipò ad un concorso canoro e si aggiudicò la vittoria. In suo primo disco lo incise nel 1947, cinque anni dopo intraprese anche la carriera di attore recitando per la prima volta al ...