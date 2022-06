Claudia Ruggeri, posa afrodisiaca e maglia cortissima: occhio ai dettagli roventi – FOTO (Di lunedì 27 giugno 2022) Claudia Ruggeri non sbaglia più un colpo su Instagram: la showgirl manda KO i seguaci con una FOTOgrafia veramente impressionante. Claudia Ruggeri, in questo particolare periodo dell’anno, è piuttosto attiva sui social network. La romana sta svelando diversi dettagli della sua vita privata e sta ovviamente riempiendo il suo profilo con FOTOgrafie magnifiche. Per prima Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 27 giugno 2022)non sbaglia più un colpo su Instagram: la showgirl manda KO i seguaci con unagrafia veramente impressionante., in questo particolare periodo dell’anno, è piuttosto attiva sui social network. La romana sta svelando diversidella sua vita privata e sta ovviamente riempiendo il suo profilo congrafie magnifiche. Per prima Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

zazoomblog : Claudia Ruggeri il davanzale in primo piano toglie il respiro: in canotta è inebriante – FOTO - #Claudia #Ruggeri… - zazoomblog : Claudia Ruggeri con outfit incandescente e tutto in primo piano: la FOTO di spalle è da crepacuore - #Claudia… - Vincenzinocoan2 : RT @dea_channel: lo sguardo ipnotizzante della divina Claudia Ruggeri ?????????? - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: lo sguardo ipnotizzante della divina Claudia Ruggeri ?????????? -