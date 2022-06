Cino Tortorella | avete mai visto sua figlia Chiara? Ha seguito le sue orme | Ecco cosa fa oggi

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 27 giugno 2022) Avrebbe compiuto95 anni(vero nome Felice), l’indimenticabile conduttore e autore televisivo che ha diretto per 50 anni lo Zecchino d’Oro, la manifestazione canora per bambini, interpretando per lungo tempo il personaggio del Mago Zurlì.è ormai venuto a mancare da più di 5 anni, quando aveva 89 anni. La sua scomparsa suscitò molta commozione in tutti coloro che sono cresciuti con lo Zecchino d’Oro e con i brani che hanno reso celebre il programma e ovviamente anche lo stesso. Quello che forse non sanno in molti è cheha avuto ben 4 figli dal matrimonio con Maria Cristina Misciano: si tratta di Davide, Guido, Lucia e, ...