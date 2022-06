Ciclismo | Tadej Poga?ar guida l’UAE al Tour de France Matteo Trentin presente in squadra

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 giugno 2022)Team Emirates ha rivelato la propria formazione per l’edizione 2022 delde, manifestazione indetta dall’1 al 21 luglio con partenza da Copenaghen in Danimarca. Manca sempre meno al secondo grande giro della stagione, corsa che potrebbe nuovamente premiare lo slovenoPoga?ar. La stella dellaaraba, di cui è capitano, ha presentato ilai microfoni della propria formazione: “Sono alla mia terza partecipazione al, sono davvero entusiasta. Abbiamo lavorato molto duramente tutto l’anno per prepararci a questo appuntamento. Sappiamo che non sarà facile, ci saranno sfide tante da affrontare. Per ora la la stagione sta andando bene”. Non è mancato il commento da parte del team manager Joxean Matxin. “Ogni anno la lotta per vincere il ...