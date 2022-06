Ciampino, Emanuela Colella è la nuova sindaca (Di lunedì 27 giugno 2022) Ciampino, vince Emanuela Colella. Dai primi dati non ufficiali, la sfida tutta tra donne viene vinta dal centrosinistra guidato dalla candidata Emanuela Colella. Pur partendo con un leggero svantaggio dato dai risultati del primo turno (37.66% contro il 38,68% di Daniela Ballico), la sfidante vince contro l’ex sindaca. Già dalle prime schede scrutinate si è visto un certo vantaggio, che si è andato man mano consolidato con l’aumentare delle sezioni ultimate. Gioia ed entusiasmo nel comitato elettorale, dove sono già iniziati i festeggiamenti. Con grande sportività, Daniela Ballico ha fatto una telefonata di complimenti all’avversaria. I risultati ufficiali saranno resi noti a breve. “La vita di ognuno di noi è fatta di emozioni e di esperienze, alcune negative alcune positive – ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 giugno 2022), vince. Dai primi dati non ufficiali, la sfida tutta tra donne viene vinta dal centrosinistra guidato dalla candidata. Pur partendo con un leggero svantaggio dato dai risultati del primo turno (37.66% contro il 38,68% di Daniela Ballico), la sfidante vince contro l’ex. Già dalle prime schede scrutinate si è visto un certo vantaggio, che si è andato man mano consolidato con l’aumentare delle sezioni ultimate. Gioia ed entusiasmo nel comitato elettorale, dove sono già iniziati i festeggiamenti. Con grande sportività, Daniela Ballico ha fatto una telefonata di complimenti all’avversaria. I risultati ufficiali saranno resi noti a breve. “La vita di ognuno di noi è fatta di emozioni e di esperienze, alcune negative alcune positive – ha ...

CorriereCitta : Ciampino, Emanuela Colella è la nuova sindaca - ilmamilio : Elezioni | Emanuela Colella è sindaca di Ciampino. Game over Ballico - maurizio191060 : RT @PD_Lazio: Cerveteri, Ardea, Ciampino e Guidonia meritano sindaci come Elena Gubetti, @ZitoSindaco, Emanuela Colella e Mauro Lombardo.… - fnicodemo : RT @PD_Lazio: Cerveteri, Ardea, Ciampino e Guidonia meritano sindaci come Elena Gubetti, @ZitoSindaco, Emanuela Colella e Mauro Lombardo.… - PD_Lazio : Cerveteri, Ardea, Ciampino e Guidonia meritano sindaci come Elena Gubetti, @ZitoSindaco, Emanuela Colella e Mauro L… -