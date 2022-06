Chiavari | vince Messuti | “Subito al lavoro sui nuovi progetti”

(Di lunedì 27 giugno 2022) Larga vittoria del candidato delle liste civiche su Bettoli che si congratula con l’avversario ma si dice preoccupato per la forte astensione. La moglie di Di Capua entrerà in giunta come vicesindaco

Genova . "Buon lavoro a Federico Messuti, eletto sindaco dicon oltre il 60% delle preferenze. Una scelta in continuità con l'amministrazione precedente. Un segnale, ancora una volta, che i tradizionali partiti, sia destra che a sinistra, spesso non ...il ballottaggio il candidato che conquista anche un solo voto più dell'avversario: tanto nei ... Codroipo (Friuli), Ardea, Cerveteri, Ciampino, Guidonia Montecelio, Sabaudia (Lazio),(...Il commento del presidente Toti: "Un segnale, ancora una volta, che i tradizionali partiti, sia destra che a sinistra, spesso non rappresentano più le sensibilità politiche prevalenti" ...Chiavari ha scelto la continuità. A scrutino ancora in corso è chiara l'indicazione che arriva dalle urne. Sindaco sarà l'avvocato Federico Messuti, consigliere uscente, delfino dell'ex sindaco Marco ...