Chiara Ferragni risponde all'invito di Liliana Segre e visita il museo della Shoah: "Lezione di vita" (Di lunedì 27 giugno 2022) Chiara Ferragni ha incontrato la senatrice a vita Liliana Segre al Memoriale della Shoah di Milano. La visita è stata la settimana scorsa ed è stata comunicata da Ferragni oggi con un post sul suo profilo Instagram. "Qualche giorno fa la senatrice Liliana Segre mi ha portato alla scoperta di un luogo del quale non conoscevo nulla, il memoriale della Shoah a Milano - ha scritto Ferragni -. Ascoltare dalla voce di Liliana, come dice lei 'da nonna a nipote', la storia di chi è stato perseguitato in questo luogo a pochi passi da casa mi ha fatto soffrire e soprattutto riflettere. Ho capito quanto le persecuzioni che spesso pensiamo siano ...

