Chiara Ferragni e l' effetto ottico della maglia ' censurata' | la spiegazione dopo i dubbi dei fan

(Di lunedì 27 giugno 2022) Uno degli ultimi post dista facendo molto parlare di lei e delle sue scelte, ancora una volta l'influencer si ritrova nel mirino per aver indossato un outfit strepitoso e inimitabile. ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Dopo l'incontro privato a casa della senatrice, Chiara Ferragni ha accolto l'invito di Liliana Segre a visitare il… - SkyTG24 : Chiara Ferragni, il top di Jean Paul Gaultier lancia un messaggio: 'My body, my choice' - trash_italiano : Noi abbiamo detto: “dopo il cast di quest’anno sarà dura fare di meglio” Amadeus ha detto, a metà giugno: “Chiara… - Mafara72 : RT @AlekosPrete: C'è chi ha scritto che tra hashtag e selfie sarebbe stato più dignitoso dimenticare l'Olocausto, altri invece hanno accusa… - Annroveda : RT @Agenzia_Ansa: Dopo l'incontro privato a casa della senatrice, Chiara Ferragni ha accolto l'invito di Liliana Segre a visitare il Memori… -

Elle Decor

Uno degli ultimi post dista facendo molto parlare di lei e delle sue scelte, ancora una volta l'influencer si ritrova nel mirino per aver indossato un outfit strepitoso e inimitabile. Non sono mancati ...Ludovic de Saint Sernin: le curiosità - Tra le celebrities che hanno indossato alcuni dei suoi capi nel corso degli anni vi sono state Rihanna, Zendaya, Kim Kardashian e l'italiana. -... La casa di Los Angeles di Chiara Ferragni è ufficialmente in vendita Chiara Ferragni ha visitato, insieme a Liliana Segre, il Memoriale della Shoah a Milano, un luogo della memoria nel cuore della città ...AGI - Chiara Ferragni ha incontrato la senatrice a vita Liliana Segre al Memoriale della Shoah di Milano. La visita è stata la settimana scorsa ed è stata comunicata da Ferragni oggi con un post sul ...