Chiara Ferragni, con Liliana Segre al Memoriale della Shoah (Di lunedì 27 giugno 2022) La senatrice a vita Liliana Segre accompagna l’influencer Chiara Ferragni nel luogo in cui fu deportata quasi 80 anni fa. Una visita al Memoriale della Shoah di Milano, resa nota solo ora sul profilo Instagram dell’imprenditrice lombarda. Chiara Ferragni, con Liliana Segre per non dimenticare Photo Credits: Milano TodayNel pomeriggio un post dell’influencer cremonese ha svelato una visita speciale al Memoriale della Shoah di Milano con la senatrice Liliana Segre. Un’occasione di memoria e sensibilizzazione che si spera possa aver toccato anche le nuove generazioni. Non è del resto la prima volta che le due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) La senatrice a vitaaccompagna l’influencernel luogo in cui fu deportata quasi 80 anni fa. Una visita aldi Milano, resa nota solo ora sul profilo Instagram dell’imprenditrice lombarda., conper non dimenticare Photo Credits: Milano TodayNel pomeriggio un post dell’influencer cremonese ha svelato una visita speciale aldi Milano con la senatrice. Un’occasione di memoria e sensibilizzazione che si spera possa aver toccato anche le nuove generazioni. Non è del resto la prima volta che le due ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Dopo l'incontro privato a casa della senatrice, Chiara Ferragni ha accolto l'invito di Liliana Segre a visitare il… - repubblica : Chiara Ferragni e Liliana Segre al Memoriale della Shoah. La senatrice: 'Così il mio messaggio arriva ai giovani' [… - SkyTG24 : Chiara Ferragni, il top di Jean Paul Gaultier lancia un messaggio: 'My body, my choice' - smendoliera : RT @catlatorre: La visita di Chiara Ferragni al Memoriale della Shoah a Milano insieme alla senatrice Segre è un gesto di grande valore per… - GokuForzaMilan : @sickf0rever I piedi delle ragazze sono belli. Tranne che per Kate Hudson e Chiara Ferragni ovviamente. -