Chi riceverà il bonus 200 euro a luglio e chi a ottobre (Di lunedì 27 giugno 2022) Le categorie che riceveranno il bonus in automatico lo percepiranno già a luglio, così come i lavoratori domestici, che però dovranno fare domanda. Mentre le altre categorie, con reddito fino a 35mila euro, dovranno presentare domanda entro il 31 ottobre Leggi su wired (Di lunedì 27 giugno 2022) Le categorie che riceveranno ilin automatico lo percepiranno già a, così come i lavoratori domestici, che però dovranno fare domanda. Mentre le altre categorie, con reddito fino a 35mila, dovranno presentare domanda entro il 31

Pubblicità

CottarelliCPI : Col DL36, da convertire entro il 2/6, il fisco riceverà informazioni su 7 miliardi di pagamenti POS. Non si saprà c… - ItaliaStartUp_ : Chi riceverà il bonus 200 euro a luglio e chi a ottobre - LeggiOggi_it : La #quattordicesima mensilità viene di solito erogata tra fine giugno e luglio. Quest'anno si va ad aggiungere ad a… - VirginiaDeLeyv1 : La Russia avrebbe i soldi per pagare, ma non può per via delle restrizioni. Non potendo pagare, risulta insolvente… - Fprime86 : RT @PesNewEra_it: #eFootball2022 #DreamTeam NEWS: In data 30.06.2022 verrà rilasciato il DLC 1.1.2 ?? Per chi installerà il DLC entro il 04… -