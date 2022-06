Chi è Ali? La fidanzata di Nicolas Vaporidis ben “nascosta” durante l’Isola dei Famosi (Di lunedì 27 giugno 2022) Il cuore di Nicolas Vaporidis è tutt’altro che libero. In attesa della probabile vittoria dell’Isola dei Famosi, l’attore – che attualmente vive a Londra – si è innamorato di Ali, la sua “misteriosa” fidanzata. Nicolas Vaporidis, chi è Ali? La fidanzata ben “nascosta Lo scorso aprile, nonostante Nicolas sia particolarmente attento alla sua privacy, si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 27 giugno 2022) Il cuore diè tutt’altro che libero. In attesa della probabile vittoria deldei, l’attore – che attualmente vive a Londra – si è innamorato di, la sua “misteriosa”, chi è? Laben “Lo scorso aprile, nonostantesia particolarmente attento alla sua privacy, si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : Chi è Ali? La fidanzata di Nicolas Vaporidis ben “nascosta” durante l’Isola dei Famosi - EnzaAltieri : RT @a_saba78: #27giugno ?? Posso essere l’angelo che arriva e ferma la mano di chi colpisce o offende, ma non potrei in nessun modo mai pre… - Capelvenere1 : RT @a_saba78: #27giugno ?? Posso essere l’angelo che arriva e ferma la mano di chi colpisce o offende, ma non potrei in nessun modo mai pre… - _Marco_321 : RT @a_saba78: #27giugno ?? Posso essere l’angelo che arriva e ferma la mano di chi colpisce o offende, ma non potrei in nessun modo mai pre… - SimiWonderland : RT @a_saba78: #27giugno ?? Posso essere l’angelo che arriva e ferma la mano di chi colpisce o offende, ma non potrei in nessun modo mai pre… -