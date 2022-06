Pubblicità

sportface2016 : #Chelsea, si pensa all'offerta per #Sterling: il #City vuole 55 milioni - Fefinho83 : RT @86_longo: ?? Ziyech vorrebbe lasciare il Chelsea, il Milan ci pensa a queste condizioni - AJMorales8792 : RT @86_longo: ?? Ziyech vorrebbe lasciare il Chelsea, il Milan ci pensa a queste condizioni - batsflip : RT @86_longo: ?? Ziyech vorrebbe lasciare il Chelsea, il Milan ci pensa a queste condizioni - CarefreeEdition : RT @86_longo: ?? Ziyech vorrebbe lasciare il Chelsea, il Milan ci pensa a queste condizioni -

Ilnon molla De Ligt: la strategia della Juventus. Si continuerà a trattare per quello che è diventato un obiettivo per la Juve, esattamente come Matthijs De Ligt lo è per il. I ...... senza tentennamenti, nella speranza di gratificare chi lacome me e, se possibile, ... dobbiamo farcene una ragione e molto ha influito il prezzo fissato per comprare il. Il Milan è come ...Il Chelsea avanzerà un’offerta al Manchester City per l’acquisto di Raheem Sterling. Perché ciò possa accadere però i the Blues dovranno mettere sul piatto una cifra di almeno 55 milioni di euro per ...La moglie dell'attaccante argentino ha iniziato a seguire i bianconeri su Instagram, affare in via di definizione. Dopo il Fideo sarà la volta di Pogba, quindi assalto a Paredes. Ma sullo sfondo resta ...