Chelsea | Petr Cech si dimette | Sento che ora è il momento giusto per farmi da parte

Pall_Gonfiato : #Cech si dimette dalla posizione di consulente tecnico del #Chelsea -

Goal.com

Commenta per primo Dopo Marina Granovskaia, ilperde un'altra pedina della gestione Abramovich . Il club inglese ha infatti ufficializzato la chiusura del rapporto con l'ex portiereCech , che nel 2019 aveva assunto il ruolo di ...Nel nuovonon ci sarà spazio perCech . L'ex storico portiere ha annunciato attraverso il sito ufficiale de club di Londra non non far parte della società che verrà col nuovo ciclo targato Todd ... Cech lascerà il Chelsea: non sarà più il Technical and Performance Advisor del club Petr Cech has become the latest senior figure to leave Chelsea, with the club’s incoming owners now set to appoint a new technical director. The hero of Chelsea’s Champions League final victory in ...Petr Cech will leave his role as technical and performance adviser at Chelsea at the end of the month. The former Blues goalkeeper took up the role in 2019, marking his return to Stamford Bridge. The ...