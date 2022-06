Chelsea, individuato il sostituto di Lukaku: sfida al Tottenham per prenderlo! (Di lunedì 27 giugno 2022) Vista la sempre più probabile partenza di Lukaku, ormai destinato al ritorno all’Inter in prestito, il Chelsea torna sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante. Negli scorsi giorni si era fatta avanti l’ipotesi Raheem Sterling, ma l’elevata richiesta di 70 milioni da parte del City avrebbe portato ad uno stallo. I Blues hanno dunque messo nel mirino un altro attaccante, proveniente sempre dalla Premier League: il brasiliano Richarlison. Richarlison Chelsea Tottenham Con i suoi 43 gol in 135 presenze con la maglia dell’Everton nel massimo campionato inglese, Richarlison ha attirato l’interesse di diversi top club che gli permetterebbero di fare il salto di qualità. Tra questi, ad esempio, si segnala anche il Tottenham di Antonio Conte, che avrebbe già intavolato da parecchio tempo una ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 giugno 2022) Vista la sempre più probabile partenza di, ormai destinato al ritorno all’Inter in prestito, iltorna sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante. Negli scorsi giorni si era fatta avanti l’ipotesi Raheem Sterling, ma l’elevata richiesta di 70 milioni da parte del City avrebbe portato ad uno stallo. I Blues hanno dunque messo nel mirino un altro attaccante, proveniente sempre dalla Premier League: il brasiliano Richarlison. RicharlisonCon i suoi 43 gol in 135 presenze con la maglia dell’Everton nel massimo campionato inglese, Richarlison ha attirato l’interesse di diversi top club che gli permetterebbero di fare il salto di qualità. Tra questi, ad esempio, si segnala anche ildi Antonio Conte, che avrebbe già intavolato da parecchio tempo una ...

