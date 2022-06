Pubblicità

sportli26181512 : #Notizie Chelsea, Cech lascia il suo incarico da dirigente il 30 giugno: Il nuovo presidente del Chelsea Todd Boehl… - mr_kubra : RT @fcin1908it: Cech lascia il Chelsea, in UK: “Contrasti sulla cessione di Lukaku all’Inter” - serieAnews_com : ?? L'addio di #Lukaku scatena un terremoto al #Chelsea. #Cech si sarebbe dimesso perché non concordava con le modali… - fcin1908it : Cech lascia il Chelsea, in UK: “Contrasti sulla cessione di Lukaku all’Inter” - infoitsport : Chelsea, Petr Cech lascia la carica di dirigente del club -

è un membro importante della famiglia. Comprendiamo la sua decisione di allontanarsi: lo ringraziamo per il suo contributo come consulente e per il suo impegno nei confronti del club e ...Prosegue l'opera di cambiamento nei quadri tecnici del, che dopo tre anni saluta Petrdal ruolo di consulente tecnico dei Blues. L'ex portiere ha così commentato: 'E' il momento giusto per lasciare, con il cambio di proprietà del club che ...Il nuovo presidente del Chelsea Todd Boehly sembra essere intenzionato a dare il via a un nuovo corso anche a livello societario. Il nuovo addio riguarda uno dei nomi storici del club, quello dell’ex ...Former Chelsea goalkeeper Petr Cech will leave his role as technical and performance adviser at the Premier League club this week. Cech’s departure after three years in the role is the latest change ...