Che si tratti di lavoro o di relazioni personali, fare i conti con un fallimento non è mai facile. La soluzione? Ribaltare la prospettiva e imparare a trasformare gli errori in un’opportunità di successo. Come insegna il concetto giapponese di Shippai. Ecco i consigli da seguire (Di lunedì 27 giugno 2022) Shippai o fallimento positivo: Come trasformare la sconfitta in opportunità guarda le foto Quante volte davanti a un fallimento personale ci si sente smarriti, tristi e privi di speranza? Che si tratti di fare i conti con un passo falso sul lavoro, piuttosto che con il fallimento di una relazione, spesso queste esperienze finiscono per mandare in pezzi l’autostima e per generare un circolo vizioso fatto di rimpianti e sensi di colpa. Se ne può uscire? ... Leggi su iodonna (Di lunedì 27 giugno 2022)positivo:la sconfitta in opportunità guarda le foto Quante volte davanti a unpersonale ci si sente smarriti, tristi e privi di speranza? Che sidicon un passo falso sul, piuttosto che con ildi una relazione, spesso queste esperienze finiscono per mandare in pezzi l’autostima e per generare un circolo vizioso fatto di rimpianti e sensi di colpa. Se ne può uscire? ...

Pubblicità

Kronostories : RT @atbolz: Paolo Borsellino, il giudice tradito e venduto. Gli spaventosi 56 giorni che separano l'uccisione di Falcone da quella di Borse… - ferrarisergio4 : RT @pattyfra1: 'Quello che fa di te una persona elegante non è il vestito, ma il modo in cui tratti gli altri.' - Madre Teresa Buon inizio… - pattyfra1 : 'Quello che fa di te una persona elegante non è il vestito, ma il modo in cui tratti gli altri.' - Madre Teresa Bu… - LordTasko : RT @atbolz: Paolo Borsellino, il giudice tradito e venduto. Gli spaventosi 56 giorni che separano l'uccisione di Falcone da quella di Borse… - Antdef22 : RT @Alberto63Al: Spoon River: il luogo del sogno americano continuamente rivisitato e fatto esplodere, emblema di un'America profonda che s… -