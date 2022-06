"Che ca*** ridi?": insulti in diretta alla Branchetti, gelo su Canale 5 | Video (Di lunedì 27 giugno 2022) Sapido imprevisto a Morning News, il contenitore mattutino di Canale 5 condotto dalla brava Simona Branchetti. Nello stazio spazio occupato fino a pochi giorni fa da Mattino 5, un ospite in collegamento da Napoli monta su tutte le furie quando il suo sfogo contro i politici viene stroncato sul più bello. E a farne le spese, suo malgrado, è proprio la Branchetti presa a insulti. Si parla di reddito di cittadinanza e l'uomo, il signor Lino, è uno dei percettori dell'assegno sociale fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle per aiutare da un lato i disoccupati ad arrivare alla fine del mese e dall'altro per tentare di reinserirli nel mondo del lavoro. L'ospite di Morning News si lamenta di non aver avuto tra le mani uno straccio di offerta. "In Italia paghiamo tante tasse, forse ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Sapido imprevisto a Morning News, il contenitore mattutino di5 condotto dbrava Simona. Nello stazio spazio occupato fino a pochi giorni fa da Mattino 5, un ospite in collegamento da Napoli monta su tutte le furie quando il suo sfogo contro i politici viene stroncato sul più bello. E a farne le spese, suo malgrado, è proprio lapresa a. Si parla di reddito di cittadinanza e l'uomo, il signor Lino, è uno dei percettori dell'assegno sociale fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle per aiutare da un lato i disoccupati ad arrivarefine del mese e dall'altro per tentare di reinserirli nel mondo del lavoro. L'ospite di Morning News si lamenta di non aver avuto tra le mani uno straccio di offerta. "In Italia paghiamo tante tasse, forse ...

