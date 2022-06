Centrodestra | suicidio annunciato | dove si divide | perde

(Di lunedì 27 giugno 2022), o quasi. Va bene che ilsi riconferma nella Stalingrado d’Italia, Sesto san Giovanni, e si prende Lucca. Ma a parte questo, c’è poco da festeggiare dopo i risultati dei ballottaggi nelle città: Verona, Parma, Monza, Piacenza, Alessandria, Catanzaro. I ballottaggi vanno al centrosinistra, spesso e volentieri più per incapacità deldi correre unito che per meriti proprio della compagine di Letta&co. Il caso di Verona è eclatante. Qui ils’è presentato con due candidati, Sboarina e Tosi, conquistando qualcosa come il 55% dei voti sommando le preferenze finite ai due candidati. Logica avrebbe voluto un apparentamento successivo tra l’ex leghista passato a Forza Italia e il candidato di FdI. Invece nulla. Sboarina ha rifiutato senza tanti ...

Difficile dire se si sia trattato o meno di undel. Di certo, da quelle parti ce l'hanno messa tutta per perdere. Molti analisti sostengono che non fosse nemmeno necessario lo ...I risultati definitivi del ballottaggio delle Comunali Ilè andato incontro alla ... La spinta collettiva al "" ha subito un'accelerazione. Mentre Tosi aderiva ufficialmente a Forza ...A nulla è servito l’abbraccio finale tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni, troppo teatrale per essere davvero convincente. Nessuno degli attori in campo ha voluto condividere con gli altri i pur necess ...Vince il centrosinistra con l’ex calciatore Tommasi. FI e Lega accusano lo sconfitto: doveva accettare l’apparentamento ...