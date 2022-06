Centinaia di migranti sulle navi ong | Basta muri di morte

Leggi su agi

(Di lunedì 27 giugno 2022) AGI -ong chiedono di essere accolti, mentre drammi e tragedie si consumano in Italia e non solo: dalla strage di Melilla, con l'appello ad abbattere i "di", al lavoratore gambiano deceduto dopo un incendio nel ghetto del Foggiano. I numeri Sono 538 finora ia bordo delleong che chiedono un porto sicuro. Sulla 'Sea Watch 4' sono 304, molti dei quali a bordo anche da otto giorni; 19 sono sulla barca a vela 'Nadir' di Resqship; 59 sulla Louise Michel. Sono 156 isulla Ocean Viking di Sos Mediterranee: tra loro 45 donne, 68 minori non accompagnati, 6 bambini e un neonato di 9 mesi. "Chiedono un porto sicuro. Negandolo, le autorità italiane violano il diritto internazionale. Fateli scendere", ...