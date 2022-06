Catanzaro, il centrodestra spezzato in tre “regala” la città a Nicola Fiorita. Dopo 18 anni il capoluogo passa al centrosinistra (Di lunedì 27 giugno 2022) Buona la seconda per Nicola Fiorita, il leader del movimento “Cambiavento” e docente dell’Unical che ieri è stato eletto sindaco di Catanzaro. Buona la seconda perché ha vinto con il 58,24% al ballottaggio (al primo turno si era fermato al 31,71% dei consensi contro Valerio Donato del centrodestra che aveva rastrellato il 44,01%), ma anche perché cinque anni fa ci aveva provato da solo contro tutti, centrodestra e centrosinistra. Allora non c’era riuscito. Oggi le cose sono cambiate perché su “Cambiavento” e su Fiorita hanno fatto quadrato anche il Partito democratico e il Movimento Cinque Stelle. Come le elezioni di Verona, dove ha vinto l’ex centrocampista della Nazionale Damiano Tommasi, anche le amministrative di Catanzaro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Buona la seconda per, il leader del movimento “Cambiavento” e docente dell’Unical che ieri è stato eletto sindaco di. Buona la seconda perché ha vinto con il 58,24% al ballottaggio (al primo turno si era fermato al 31,71% dei consensi contro Valerio Donato delche aveva rastrellato il 44,01%), ma anche perché cinquefa ci aveva provato da solo contro tutti,. Allora non c’era riuscito. Oggi le cose sono cambiate perché su “Cambiavento” e suhanno fatto quadrato anche il Partito democratico e il Movimento Cinque Stelle. Come le elezioni di Verona, dove ha vinto l’ex centrocampista della Nazionale Damiano Tommasi, anche le amministrative di...

