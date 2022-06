Catalogo Disney+ Star | film e serie tv a luglio 2022

Pubblicità

scc68samu : RT @Svegliatill: P iattaforma #DisneyPlus ha creato un catalogo dedicato ai temi gay e trasmesso uno spettacolo di drag queen per bambini.… - Svegliatill : P iattaforma #DisneyPlus ha creato un catalogo dedicato ai temi gay e trasmesso uno spettacolo di drag queen per ba… - arrigons7 : @petar68 Forse entra nel catalogo disney + che tiene tutta la roba espn. Ma sarebbe stata bella una versione doppia… -

... di cui solo parte delè effettivamente disponibile on demand. Gli appassionati del vasto ... Ora con Paramount+ sarà tutto un po' come già ci hanno abituati Netflix, Amazon Prime Video,+ ...Quali saranno le novità che+ ha in serbo per i suoi abbonati nell'ormai imminente mese di luglio Ecco date e ...Come ogni lunedì che si rispetti, Disney+ ha condiviso il suo catalogo settimanale. Attesissima la prima puntata della nuova stagione di Only Murders in the Building insieme al nuovo Baymax!. Ma ...Disney+ ha aggiornato di tanto il proprio catalogo, e quello che potremo vedere fra quest’anno e il prossimo è davvero strabiliante. Attenzione: tutto ciò che avremo modo di guardare non sarà affatto ...