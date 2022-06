Caso Genovese | l’imprenditore | “Ragazze consenzienti” Poi le lacrime

Leggi su italiasera

(Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – “Nessun dissenso percepito”, nessuna violenza.Albertosi difende e respinge, ancora una volta, le accuse che gli vengono mosse. Nell’aula al settimo piano, nel processo abbreviato che si svolge a porte chiuse,ripercorre, nell’interrogatorio davanti al gip di Milano Chiara Valori, quanto accaduto a Ibiza quando il 10 luglio 2020, secondo la tesi della procura, una 23enne è stata violentata dopo essere stata resa incoscienti con un mix di droghe. Uno stupro di cui l’ex imprenditore non si sarebbe reso conto, ‘stordito’ da una personalità segnata da problemi relazionali e da un abuso di sostanze illecite. “Ho capito solo una volta in comunità le conseguenze della droga su me e su quelle”, è quanto dice nella piccola aula affollata. Un percorso di recupero che ...