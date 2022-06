Cartelle pazze | bambino di tre anni deve pagare 11mila euro di tasse

Pubblicità

Un danno erariale per oltre 6,5 milioni di euro nell'accertamento e nella riscossione dei tributi con delle cartelle pazze emesse da una ditta privata per conto del comune di Pachino. È quanto contesta la guardia di finanza del comando provinciale di Siracusa, che ha denunciato 2 persone: un funzionario ... I finanzieri del Comando Provinciale di Siracusa hanno concluso una complessa indagine nel settore della tutela delle entrate, riscontrando un danno erariale di oltre 6,5 milioni. Tra i casi segnalati, cartelle da 11000 euro inviate a un bimbo di 3 anni, con 16 indagati.