Carlotta Rossi, chi è la presunta figlia di Bud Spencer che chiede l'esame del dna (Di lunedì 27 giugno 2022) La donna ha vissuto per 46 anni senza il riconoscimento ufficiale della presunta paternità: oggi ha avviato un percorso giudiziario presso il Tribunale di Roma. Bud Spencer e Carlotta Rossi: cosa sappiamo del presunto legame di paternità Al secolo Carlo Pedersoli, Bud Spencer è stato uno degli attori più amati della televisione italiana. Scomparso il 27 giugno 2016, proprio nel giorno del suo anniversario è esplosa la notizia di una presunta figlia finora illegittima. La notizia è stata diffusa per la prima volta dal Corriere della sera. La donna, di nome Carlotta Patricia Francesca Giuseppina Rossi, ha appena pubblicato un libro dal titolo A metà, uscito su Apple Books e firmato proprio Carlotta

